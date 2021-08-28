جماهير "الهلال" تحمّل "جارديم" ضياع أول نقطتين في الدوري!

بعد التعادل السلبي أمام الباطن

وجّهت جماهير الهلال سهام نقدها نحو المدير الفني للفريق، البرتغالي ليوناردو جارديم، واتهمته بالتسبّب في ضياع أول نقطتين في المسابقة.

وتعادل بالأمس الهلال مع الباطن في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت جماهير الهلال إلى ذات السيناريو في آخر مواجهتين خاضهما أمام الباطن، في الموسم الماضي، إذا فرض عليه الأخير التعادل 2-2 في الدور الأول و1-1 في الدور الثاني.

جماهير الهلال قالت إن الطريقة التي يلعب بها الهلال بوجود مهاجمين لا تصلح، وإن تغييراته متأخّرة ولا يجيد استغلال عناصر الفريق.

الجماهير قالت إن المدرب عليه أن يلعب بالطريقة التي تتناسب مع لاعبيه دون أن يفرض عليهم طريقة معينة في اللعب.

وأبدت الجماهير تخوُّفها من استمرار طريقة لعب المدرب، والتي قد تسفر عن ضياع مزيد من النقاط، وخصوصًا أن الفريق فاز في مباراتَي الجولة الأولى والثانية بالكاد.

جماهير الهلال قالت إنه لا يصحّ مع وجود كوكبة من النجوم أن تظلّ للدقائق الأخيرة من المباراة على أعصابها لتسجيل هدف الفوز.