بالصور وتفاعلاً مع "سبق".. لجنة من وزارة النقل تقف على طريق "عثوان الداير"

شاهدوا حجم الأضرار الناجمة عن الانهيارات وناقشوا سُبل حلها

وقفت لجنة من وزارة النقل بعد ظُهر اليوم على طريق "عثوان" الذي شهد انهيارات؛ أدت إلى انقطاعه ظُهر أمس الاثنين.

ورافق اللجنة محافظ الداير بالنيابة يحيى محمد المالكي، ومهندسون من الشركات المنفذة للمشروع، وشاهدوا حجم الأضرار الناجمة عن الانهيارات، وناقشوا سُبل حلها.

وكان في استقبال اللجنة شيخ شمل قبائل آل سعيد الشيخ أحمد بن سالم العثواني، وعدد من العرائف والأعيان والمواطنين، الذين نقلوا للجنة معاناتهم مع الطريق طيلة السنين السابقة، والمخاطر المحدقة بسالكيه.

ويعتبر طريق عثوان الشريان الذي يربط مركز عثوان بمحافظة الداير، ويخدم مراكز عدة، ويرتاده العشرات يوميًّا، من بينهم مرابطو الحد الجنوبي، كما أنه يعتبر من المشاريع المتعثرة منذ أكثر من 15 عامًا.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس الثلاثاء خبرًا عن الانهيار الذي حدث لطريق "عثوان"، وأدى لانقطاع الطريق، وسط مناشدات لإيجاد الحلول.