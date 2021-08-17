خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1793372 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19815، فيما سجلت 10477 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1615773 حالة.