"الحكير": الترفيه يشهد نقلة كبرى والقطاع يحتاج لشركات متخصصة

ثمّن تجاوب رجال الأعمال بما يتيح الفرص الاستثمارية

أعرب عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض ماجد الحكير، عن قناعته بأن الخطط الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ستعطي زخماً كبيراً لصناعة الترفيه بالمملكة، وتبشر بانطلاقة جديدة للأنشطة الترفيهية التي تلبي رغبات الأسر السعودية، وتحفز فرص العمل والتوظيف للشباب السعودي، مما يخدم القطاع الترفيهي والثقافي، ويفتح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين السعوديين، ويعزز الأنشطة المساندة لها.

وأشاد "الحكير" بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة، بدعم كبير من القيادة الرشيدة، ورحّب بما أعلنه "آل الشيخ" من أن الهيئة تهدف في المرحلة الجديدة لجعل المملكة من بين أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا، وبين أول عشرة وجهات على مستوى العالم.

وأكد أهمية منح الفرصة للقطاع الخاص لا سيما الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها والاستفادة من الفرص المتاحة في تنظيم وإدارة الفعاليات والمساهمة في تأسيس شركات متخصصة بقطاع الترفيه، بدعم من الشركات الكبرى والدولة بما يحق المستهدفات.

وأشار "الحكير" إلى تجاوب رجال الأعمال السعوديين مع تنشيط صناعة الترفيه، مما يتيح العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الذي قال إنه يحقق نمواً متسارعاً بالمملكة.

وتابع بالقول: الترفيه يشكل جزءاً من برنامج رؤية المملكة 2030، ويشمل العديد من الأنشطة والمجالات والفعاليات التي تستهدفها الهيئة في المرحلة المقبلة، وتتنوع من حيث المحتوى والموقع حيث تقام الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، وتقدم برامج ترفيهية عالمية، وسيرك، وحفلات فنية وغنائية ومسرحيات.

وكشف عن استعداد لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض للتعاون مع هيئة الترفيه، بما يحقق الأهداف المشتركة لدعم قطاعي الترفيه والسياحة، كما أكد استعداد المستثمرين السعوديين لإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم قطاع الترفيه وتحقق المنافع للمجتمع.

وثمّن ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الهيئة من خطط طموحة تنوي الهيئة تنفيذها ابتداءً من العام الجاري 2019، ومنها مسابقات ذات طابع ديني ستقدمها الهيئة في شهر رمضان المبارك.