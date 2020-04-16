أدوية ومستلزمات وقائية مجانية من "صيدليات النهدي" لأصحاب الأمراض المزمنة

التزامًا بمسؤولياتها المجتمعية ولمواجهة فيروس "كورونا"

قدمت مجموعة صيدليات النهدي أدوية ومستلزمات وقائية مجانية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ التزاماً بدورها ومسؤولياتها المجتمعية.

وواصلت شركة النهدي الطبية عبر سلسلة صيدلياتها إطلاق مبادرات عدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره، ومن أبرزها تقديم أكثر من 200 ألف عبوة مجانية من المستلزمات الوقائية في صيدلياتها لمن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وتوزيع مجموعة من العبوات الوقائية على بعض أبطالنا من رجال الأمن المسؤولين عن حفظ سلامة الناس خلال حظر التجول، وتقديم 50 ألف عبوة أدوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح مرضى الأمراض المزمنة الذين ترعاهم جمعية زمزم للخدمات الصحية، وتوصيلها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عبر فريق تطوعي من جمعية زمزم للخدمات الصحية.

ويمكن الحصول على المزيد من الاستفسارات عبر الاتصال على 8001191198.