اعتراض وتدمير مسيّرتيْن مفخختيْن أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت طائرتيْن مسيّرتيْن مفخختيْن أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.
وقال التحالف: استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
التحالف: استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمُّد استهداف المدنيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت طائرتيْن مسيّرتيْن مفخختيْن أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.
وقال التحالف: استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.