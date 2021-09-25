اعتراض وتدمير مسيّرتيْن مفخختيْن أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة

التحالف: استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمُّد استهداف المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت طائرتيْن مسيّرتيْن مفخختيْن أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال التحالف: استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

6

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 01:23 PM

التحالف: استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمُّد استهداف المدنيين

اعتراض وتدمير مسيّرتيْن مفخختيْن أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

4 2,037

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت طائرتيْن مسيّرتيْن مفخختيْن أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال التحالف: استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021