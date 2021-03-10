الطائف.. تكريم القاسم لمشاركته في تحكيم مبادرات ملتقى مكة الثقافي

في نسخته الخامسة تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"

كرّم محافظ الطائف رئيس جائزة الطائف للإبداع سعد بن مقبل الميموني، عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم.

يأتي ذلك التكريم لمشاركته المتميزة في تحكيم المبادرات المتنافسة على "جائزة الطائف للإبداع" بدورتها الثانية أحد فروع جوائز ملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢هـ، بنسخته الخامسة تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".