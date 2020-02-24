"الشثري" يفتتح "أوتوميكانيكا الرياض" وسط مشاركة أبرز المزودين العالميين

يسلط الضوء على آخر التطورات في قطاع خدمة السيارات

افتتح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري، اليوم، فعاليات معرض "أوتوميكانيكا الرياض"، النسخة السعودية من المعرض التجاري الأنجح عالميًا في قطاع خدمات السيارات، المُقام على مدى ثلاثة أيام في فندق الفيصلية ابتداءً من 24-26 فبراير 2020، والتي تنطلق في ظل ظهور فئة جديدة من المستهلكين وذلك بعد قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة؛ مما أسهم في نمو نسب صفقات السيارات في السعودية بواقع 40 % خلال العام الماضي، حيث شكّلت النساء نسبة 10-15% من المستهلكين.

ويُشارك في المعرض للعام الحالي أبرز المزودين العالميين من 12 دولة لتسليط الضوء على 1000 منتج ضمن ست فئات من منتجات ما بعد البيع، وهي قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والأنظمة، والملحقات والتخصيص، والتصليح والصيانة، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات، والعناية والتجديد.

وخلال فعاليات الافتتاح، صرحت "جاينت" الصناعية للسيارات و"يونايتد موتورز موبار" - الموزع الحصري لسيارات "كرايسلر" و"دودج" و"جيب" و"فيات" في المملكة – عن توقعات ارتفاع الإقبال في أسواق المملكة على مدار الأعوام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، رجّح نائب رئيس "جاينت" الصناعية الأمريكية للسيارات، إيلي يوسيان، نمو مبيعات السيارات في المملكة بنسبة 9 % سنويًا حتى عام 2050؛ بينما يتوقع حسن الشمراني، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة "يونايتد موتورز"، انضمام ثلاثة ملايين سيدة إلى مجتمع سائقي السيارات في المملكة مع نهاية العام، مما يعزز مكاسب سوق ما بعد البيع.

واغتنمت "جاينت" و"يونايتد موتورز موبار" فرصة مشاركتهما في المعرض لإطلاق منتجات جديدة، فطرحت الأولى وسائد أقراص الفرامل "يورو بريميوم ميتاليك ديسك" الجديدة بتصميم ألماني مرن وهادئ؛ بينما طرحت "يونايتد موتورز" قطع الغيار "ماجنيتي ماريللي".

كما استقطبت الإمكانات الهائلة التي يشهدها عالم السيارات في المملكة شركات دولية من بينها شركات توريد كورية ستشارك في جناح وطني ضمن "أوتوميكانيكا الرياض".

وسيحتوي الجناح على شركات جديدة وأخرى عريقة تتطلع للتعاون مع شركاء لتحقيق نمو مشترك، وتبدو التوجهات الكورية نحو السوق السعودية إيجابية، حيث تنوّعت المنتجات من مسّاحات الزجاج إلى المرشحات وقطع أجهزة تكييف الهواء ووسائد الفرامل.

وتتطلع "دي أونلي أوتوموتيف"، إحدى الشركات العارضة، للاستحواذ على 10% من سوق الفرامل في المملكة، وبهذه المناسبة، قال جيون جاي وون، الرئيس التنفيذي لشركة "دي أونلي أوتوموتيف": "سيزداد الطلب على الفرامل بالتوازي مع طرح عدد أكبر من السيارات على الطرقات".

وبحسب توقعات "أرانكا"، الشركة العالمية للدراسات والأبحاث - شريك المعرفة لمعرض "أوتوميكانيكا"- ستشهد سوق قطع الغيار وخدمات السيارات ما بعد البيع نموًا ملحوظًا في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب 6% تقريبًا على مدار السنوات الخمس المقبلة، لتصل قيمتها إلى 10.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

ومن جانب آخر، قال رئيس قسم المركبات لدى "أرانكا"، فيشال سانجافي: "من المتوقع أن يحقق سوق قطع الغيار وخدمات سيارات الركاب معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 6.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023".

وبهذا الصدد، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير عام معرض "أوتوميكانيكا الرياض" الذي تنظمه "ميسي فرانكفورت" الشرق الأوسط: "تكثف شركات التوريد الآسيوية مشاركاتها التسويقية للنهوض بمكانتها في السوق السعودية، مما يؤثر على سلسلة التوريد بأكملها. ونظرًا لإمكانات النمو الهائلة، تزداد تنافسية الطرح في الأسواق، مما يعني ضرورة الارتقاء بالحلول إلى مستوى تلبي التفضيلات المتطورة للعملاء. وقد يدفع ذلك لإجراء عملية إصلاح كبيرة في أنشطة ما بعد البيع لاكتساب الميزة التنافسية المرجوة. وتعد الظروف مهيأة لبناء علاقات تجارية جديدة ومجزية للراغبين بتحقيق النجاح في هذه البيئة التحويلية حاليًا".

ويعقد "أوتوميكانيكا الرياض" كل عامين، بالتعاون مع شركات دولية مهمة تتوجه أنظارها هذا العام إلى السوق المحلي المنتعش والمدعوم بشريحة جديدة من العملاء الإناث.

وفوّضت الذراع الإقليمي المنظم لأكبر المعارض التجارية والمؤتمرات - "ميسي فرانكفورت"- علامة "أوتوميكانيكا" التجارية لمجموعة "أيه سي إي جروب" المنظمة للفعاليات.

ويعد "أوتوميكانيكا الرياض" واحدًا من 17 فعالية تحمل علامة "أوتوميكانيكا" التجارية العالمية، وسيكون "أوتوميكانيكا دبي" النسخة المقبلة من المعرض، وينعقد في الفترة بين 7-9 يونيو 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.



