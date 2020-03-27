مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع التمور بمديرية المنصورة في عدن

وتقديم المساعدات الغذائية للمتضرّرين من الأمطار والسيول

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3,700 كرتون من التمور في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 3,700 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين والمتضررين وأسر الشهداء والأيتام.



وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني، والذي شمل كافة المحافظات بما فيها التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.



كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس؛ توزيع المساعدات الغذائية للمتضرّرين من الأمطار والسيول في محافظة عدن؛ حيث جرى توزيع 250 سلة غذائية استفاد منها 1,500 فرد في مديرية دار سعد.



يذكر أن المركز قد دشّن أمس الأول توزيع مساعدات إيوائية وغذائية للمتضررين من السيول في محافظات: عدن، والمهرة، وحضرموت، ومأرب؛ شملت 2,313 سلة غذائية، و4,000 كرتون من التمور، و308 خيام، و600 بساط، و790 حقيبة إيواء طارئة، يستفيد منها أكثر من 37,000 فرد.



ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ على التخفيف من معاناة المتضرّرين من الأمطار الغزيرة في مختلف المحافظات اليمنية.