تطورات سياسية مرتقبة في السودان.. مصادر: الإعلان عن توافق سياسي خلال الساعات المقبلة

"حمدوك" يتمسك بمطلبه ألا يتم تعيينه من قِبل قائد الجيش وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

تشهد الساحة السياسية في السودان تطورات مرتقبة لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وتوقعت مصادر بإعلان توافق سياسي خلال الساعات المقبلة.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء المُقال الدكتور عبدالله حمدوك، تمسك بمطلبه بألا يتم تعيينه من قِبل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأضافت المصادر، أن لقاءً عُقد بين البرهان وحمدوك لحل الخلافات وعودة الأخير إلى رئاسة الوزراء، وأشارت المصادر إلى أن لجنة لمراجعة الوثيقة الدستورية تجتمع اليوم لحل الخلاف وعودة حمدوك.