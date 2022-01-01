في أول اختبار.. المصدات الخرسانية تصمد أمام السيول في العين الحارة بالليث

"سبق" حصلت على صور تُثبت أن الحواجز الإسمنتية تصدت للسيول في المنتزه

‬نجحت حوائط الحماية الخرسانية، المنشأة مؤخرًا؛ في منع السيول ومياه الأمطار من الدخول لمنتزه العين الحارة شرقي الليث؛ وذلك في أول اختبار لها، عقب السيول التي جرفت المنتزه قبل نحو ثلاث سنوات.

وكشفت صورٌ حصلت عليها "سبق" عقب الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة اليوم؛ أن الحواجز الإسمنتية التي تم إنشاؤها، تصدت للسيول ومياه الأمطار في المنتزه الذي أوشك على الافتتاح أمام الزوار من داخل وخارج المحافظة للاستطباب بمياهه.

وكانت السيول قد اجتاحت منتزه العين الحارة بالليث الواقع على بُعد 48 كيلومترًا شرقي محافظة الليث، في تاريخ 25/ 2/ 1440هـ؛ حيث طمرت السيول المنتزه بالكامل الذي تم إنشاؤه وكلف ملايين الريالات؛ حيث يقع في محيط "المياه الكبريتية" التي يرتادها الزوار من داخل المحافظة وخارجها للاستطباب بمياهها.

يشار إلى أن العين الحارة عبارة عن نبع مائي حار يحتوي على مواد كبريتية حارة، وتخرج تلك المياه من باطن الأرض من عدة عيون بالمنطقة من خلال الصخور المكونة لتضاريس القرية.