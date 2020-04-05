"العلكمي" يعتمد جائزة الأداء المتميز للتعليم عن بعد بتعليم سراة عبيدة

وفقًا للإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا

اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، جائزة الأداء المتميز للتعليم عن بُعد.



وتأتي هذه الجائزة ضمن مبادرات مركز التميز بالإدارة التي تعزز الجانب الإيجابي لمنظومة التعليم عن بعد، وتساهم بشكل مباشر في خلق التنافسية بين فئات الجائزة المستهدفة التي تؤدي إلى تجويد وتحسين الأداء وبالتالي المخرجات.



وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة التعليم عبد الله بن محمد المالكي: إن الفئات المستهدفة من هذه الجائزة "الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة وقادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين".



وأضاف "المالكي" أنه جرى اختيار معايير عالية الدقة لهذه الجائزة، تتوافق مع متطلبات التعليم عن بعد، مع ضرورة تفعيل الجانب الوقائي والتواصل عن بعد؛ تمشّيًا مع الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.



ولفت إلى أن مدير التعليم وجّه بأن تكون مرحلة التحكيم النهائية لهذه الجائزة عند العودة لمقرّات العمل ووفق المتبع نظامًا، على أن تُعلَن أسماء الفائزين بهذه المسابقة ويتم تكريمهم في حفل جائزة التميز بإدارة التعليم.