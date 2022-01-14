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تم تتويج الأبطال الفائزين في حفل مذهل في حلبة كورنيش جدة

بحضور الأمير خالد الفيصل.. ختام مميز لرالي "داكار السعودية 2022"

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بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أُسدل الستار اليوم الجمعة في حلبة كورنيش جدة على رالي "داكار السعودية 2022"، الذي أُقيم في السعودية للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من 2-14 يناير 2022م، وعبر خلاله المتسابقون 12 مرحلة بمختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية.



وشهد حفل الختام الذي حضره الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، وبدر بن عبدالرحمن القاضي نائب وزير الرياضة، تتويج الفائزين بالسباق في الفئات الست (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، الشاحنات، المركبات الصحراوية الخفيفة، إضافة إلى فئة داكار كلاسيك)، بعد نهاية المرحلة الـ12 من السباق، التي انطلقت من محافظة بيشة حتى جدة، بمسافة إجمالية تبلغ 680كم، منها 164كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.



وبنهاية النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية تُوِّج المتسابق القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" بالمركز الأول في فئة السيارات، متفوقًا على الفرنسي "سيباستيان لويب" سائق فريق "بي آر إكس" صاحب المركز الثاني، فيما سجل السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" إنجازًا تاريخيًّا بتحقيقه المركز الثالث، بوصفه أول سعودي يصعد منصة التتويج برالي داكار منذ انطلاقه قبل 44 عامًا.



وبعد نهاية المرحلة الأخيرة قدم القطري ناصر العطية شكره للقائمين على تنظيم رالي داكار السعودية 2022 قائلاً: "فخور بالحصول على لقب الرالي في السعودية، وفوزي اليوم هو فوز للمنطقة العربية عامة، والخليجية على وجه الخصوص، كما أننا سعداء بتحقيق الفوز في ظل المنافسة الشرسة؛ إذ إن العلامة الفارقة في هذه النسخة تكمن بتقديمنا أداء ثابتًا طوال مراحل الرالي".



وأضاف: "الفوز برالي داكار في السعودية ليس بالأمر السهل، كما لعب فريق جازوو دورًا كبيرًا من خلال تجهيز السيارة في أقل من عام واحد، والأهم هو أننا حافظنا على وتيرتنا، وظفرنا بهذا اللقب الغالي ولله الحمد".



من جهته، قال المتسابق يزيد الراجحي في تصريح صحفي فور نهاية الرالي: "أتقدم بالتهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله- على هذا المنجز المهم الذي يُسجَّل باسم الوطن، كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على دعمهما وتوجيهاتهما؛ وهو ما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا المنجز الوطني ولله الحمد".



وأضاف الراجحي: "قطعنا أكثر من 8250 كم، وقمنا باعتماد استراتيجية محددة في مراحل السباق، نضمن من خلالها الثبات على المستوى، وإنهاء كل مرحلة في مركز محدد. وأنا سعيد جدًّا بإنهاء السباق في المركز الثالث، وهو إنجاز جديد لرياضة المحركات السعودية، وأطمح إلى تحقيق الأفضل في العام المقبل -بإذن الله –".



وفي فئة الدراجات النارية حاز البريطاني سام سندرلاند دراج فريق "غاز غاز" اللقب، فيما جاء التشيلي بابلو كوانتنيلا دراج فريق "هوندا" في المرتبة الثانية، أما النمساوي ماتياس والكنر دراج فريق "ريد بل كيه تي إم" فقد نال المرتبة الثالثة لهذه الفئة.



وفاز الفرنسي أليكساندر جيرود دراج فريق "ياماها" بلقب النسخة الحالية من الرالي عن فئة الدراجات الرباعية "كوادز"، وذلك بعد 25 عامًا من تحقيق والده اللقب عام 1997م، كما نال الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو دراج فريق "دراج أون" المرتبة الثانية، وحل البولندي كميل فيشنيفسكي دراج "أورلين" في المركز الثالث.



وفي فئة الشاحنات احتكر فريق "كاماز" المراكز الثلاثة الأولى في رالي داكار السعودية 2022؛ إذ تُوج الروسي دميتري ستونيكوف بالمركز الأول، وجاء زميله إدوارد نقولاييف ثانيًا، تبعهما أنطون شيبالوف في المرتبة الثالثة.



أما التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو فقد استطاع الحصول على لقب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي3 متفوقًا على السويدي سيباستيان إريكسون، فيما جاءت الإسبانية كريستيان غوتييرز في المركز الثالث، كما حازت السائقة السعودية دانية عقيل المركز الثامن في الترتيب العام، بينما حلت زميلتها مشاعل العبيدان في المركز السابع عشر، وذلك في مشاركتهما الأولى في رالي داكار.



وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4 حسم الأمريكي أستون جونز لقب هذه الفئة بعد منافسة قوية مع الإسباني جيرارد فاريس صاحب المركز الثاني، فيما جاء السائق الليتواني روكاس باسيوشكا ثالثًا للترتيب.