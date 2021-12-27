"الصحة": تسجيل 524 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 142 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، تسجيل 524 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 553319 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 142 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 541010 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8872 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 40 حالة.