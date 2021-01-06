"الداخلية": عدم الالتزام بالمسافة ورفض قياس درجة الحرارة مخالفة

قالت: اجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية للحفاظ على صحتك

أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": اجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية؛ للحفاظ على صحتك وسلامتك، مبينةً أن قيمة الغرامة بحق المخالفين 1000 ريال.

وزارة الداخلية

20

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 03:28 PM

قالت: اجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية للحفاظ على صحتك

"الداخلية": عدم الالتزام بالمسافة ورفض قياس درجة الحرارة مخالفة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 15,954

أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": اجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية؛ للحفاظ على صحتك وسلامتك، مبينةً أن قيمة الغرامة بحق المخالفين 1000 ريال.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021