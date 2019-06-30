شاهد.. كيف سخر "ترامب" من "أردوغان" ووفده.. وغضب في تركيا

أثناء لقاء على هامش قمة العشرين

تداوَلَ المغردون على نطاق واسع، مقطع فيديو يُظهر الرئيس الأمريكي يسخر من الرئيس التركي ووفده المرافق أثناء لقائهما على هامش قمة "العشرين"؛ فيما اكتفى أردوغان بالابتسام!

وفي المقطع الذي نشره حساب "شؤون تركية" على "تويتر"، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء انعقاد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووفده، وهو يتحدث بنبرة ساخرة قائلًا: "انظر إلى هؤلاء الناس كم هم لطيفون، إن التعامل معهم سهل للغاية، انظر إليهم.. لا يوجد منتج هوليوودي يستطيع أن يُخرج لنا أناسًا بهذا الشكل".

ويُظهر الفيديو الحرجَ البالغ على وجه "أردوغان"، الذي اكتفى ووفده بالابتسام منعًا للإحراج؛ وهو ما أدى إلى موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي والصحف التركية؛ لعدم رد "أردوغان" على سخرية الرئيس الأمريكي واستهزائه بالوفد التركي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد الْتقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين التي اختُتمت السبت في اليابان.