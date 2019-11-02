بعد 172 عامًا من اختفائه.. العثور على الثعبان الأعمى المخطط

مسؤول: لا نعرف كيف وصل إلى سنغافورة!

عثر على ثعبان أعمى مخطط لم يشاهد في سنغافورة منذ أكثر من 172 عامًا، في محمية بوكيت تيما الطبيعية.



وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) المحلية على موقعها الإلكتروني؛ أن الدكتور جون فان ويي المحاضر الأول بجامعة سنغافورة الوطنية، عثر على الأفعى العمياء المخططة ميتة في المحمية الطبيعية مؤخرًا.



وأشارت الصحيفة إلى أن وضع الثعبان المخطط والشبيه بالديدان، ويبلغ طوله أكثر من 50 سنتيمترًا؛ تغير حاليًّا من حالته السابقة "حيوان مشكوك في وجوده" إلى "حيوان موجود" الآن، بعد أن تم تسجيل وجوده هنا بشكل قاطع.



وقال أحد المسؤولين بالمحمية: "كان من غير المتوقع العثور عليه في سنغافورة؛ لأنه من الأنواع غير المألوفة حتى في ماليزيا، ما زلنا لا نعرف العدد الحالي له أو كيفية تواجده في سنغافورة"، لافتًا إلى أن هذا الثعبان يميل إلى الاختباء في الجحور في التربة الاستوائية الناعمة؛ بحثًا عن فرائسه من اللافقاريات، وبالتالي يقضي كامل حياته تحت الأرض.



وكانت الأفعى العمياء المبطنة قد شوهدت آخر مرة في عام 1847م، وكان من الصعب للغاية العثور عليها بعد ذلك، لدرجة أنها اختفت من السجلات الرسمية ولم ترد في مسح المجلس الوطني لعام 2015م لاستكشاف الزواحف والبرمائيات في محمية بوكيت تيما.