مصادر: الأمن يقبض على شاب شرب من عبوة مياه وأعادها لصندوق داخل متجر

عقب توجيه النيابة.. بدأت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقوم بفتح عبوة ماء صحة، والشرب منها، وقفلها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محال التموين الغذائية.

وبدأت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت بالقبض على الشخص، وشخص آخر قام بتصويره؛ وذلك لانطوائه على ما يمسّ النظام العام والأمن الغذائي الصحي.