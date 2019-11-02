"سباهي" يعتمد مركزَيْن صحيَّيْن بشقراء بشهادة اجتياز لمدة 3 سنوات

فيما وقفت "الرصيص" على الخدمات وتابعت مبادرات وبرامج الوزارة

اعتمد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"؛ مركزَيْ شقراء الأول والثاني، وذلك ضمن المرحلة الرابعة لاعتماد المراكز الصحية بمنطقة الرياض.



وخضع المركز الصحي الأول والمركز الصحي الثاني بشقراء للتقييم من قبل "سباهي" قبل أسبوعين، ونجح المركزان في اجتياز كافة متطلبات الاعتماد وحصلا على شهادة الاعتماد لثلاث سنوات قادمة.



وإشاد مدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر بن علي العطني، بالدعم الكبير من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، ومساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص، ووقوفهما على احتياجات المراكز الصحية لاجتياز هذه المرحلة، كما ثمن الجهود المميزة المبذولة من قبل فرق العمل بالمركزين للحصول على الاعتماد ورفع مستوى الجودة الصحية وسلامة المرضى؛ من خلال تقديم الخدمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.



وكانت مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص، قد قامت بزيارة لمركزي شقراء الأول والثاني، وتابعت خلال الزيارة تهيئة مراكز المرحلة الرابعة للاعتماد من قبل المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والتأكد من استعدادات المراكز للاعتماد والوقوف على أداء جميع برامج ومبادرات الصحة العامة الصحية والوقائية، وبرنامج نرتقي والصحة الإلكترونية، وكذلك تصحيح ملاحظات المستفيدين من خدمات هذه المراكز، وكذا الدعم لمراكز المحافظة لتطبيق البرامج الصحية، والمبادرات والحرص على تفعيل الخدمات؛ مثل الملف الإلكتروني، وخدمة موعد، كما تمت مناقشة الخدمات الطبية المقدمة لسجن شقراء.



وأوضحت "الرصيص" أن "صحة الرياض" تواصل برنامجًا طموحًا لاستكمال إخضاع مراكزها الصحية لاعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، لافتة إلى أن "صحة الرياض" تعمل ضمن منظومة الصحة التي قامت في إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.



وأكدت أن وزارة الصحة أطلقت مؤخرًا مبادرة (إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية)، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة.



وقالت: "هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدّمة لهم في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى كافة المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على المستشفيات وأقسام الطوارئ، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات".



وأضافت: "حصلت صحة الرياض على اعتماد 11 مركزًا صحيًّا عام 2018، يليها اعتماد 17 مركزًا صحيًّا في يناير 2019 بعد عمل تحسين وتطوير لهذه المراكز الصحية".