التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف": استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة قوات الدفاع الجوي خميس مشيط

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30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 01:55 AM

أكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية

التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيَّرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف": استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة قوات الدفاع الجوي خميس مشيط

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