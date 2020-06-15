في مواجهة حسم اللقب.. بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن

في الجولة 32 من الدوري الألماني

يحل فريق بايرن ميونيخ يوم غد، ضيفًا على فريق فيردر بريمن، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، بفرصة حسم لقبه الثامن تواليًا والثلاثين في تاريخه، قبل مرحلتين من ختام الموسم في حال حقق غدًا فوزه السابع تواليًا منذ استئناف الموسم الذي توقف في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يعاود نشاطه في منتصف مايو خلف أبواب موصدة، كما يملك فرصة حسم التتويج في حال التعادل أو الخسارة، بشرط تعادل دورتموند أو خسارته بعد غد أمام ماينتس في ظل فارق النقاط السبع الذي يفصل بين الفريقين.

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15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 04:58 PM

في الجولة 32 من الدوري الألماني

في مواجهة حسم اللقب.. بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يحل فريق بايرن ميونيخ يوم غد، ضيفًا على فريق فيردر بريمن، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، بفرصة حسم لقبه الثامن تواليًا والثلاثين في تاريخه، قبل مرحلتين من ختام الموسم في حال حقق غدًا فوزه السابع تواليًا منذ استئناف الموسم الذي توقف في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يعاود نشاطه في منتصف مايو خلف أبواب موصدة، كما يملك فرصة حسم التتويج في حال التعادل أو الخسارة، بشرط تعادل دورتموند أو خسارته بعد غد أمام ماينتس في ظل فارق النقاط السبع الذي يفصل بين الفريقين.

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