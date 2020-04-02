مصادر: القبض على أشخاص تباهوا بإحضار حلاق لمنزل أحدهم بالرياض

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحضرون (عامل صالون حلاقة لمنزل أحدهم في مخالفة صريحة للتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية؛ للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، وكانوا يتباهون بإحضارهم لعامل الصالون.