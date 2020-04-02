مصادر: القبض على أشخاص تباهوا بإحضار حلاق لمنزل أحدهم بالرياض

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحضرون (عامل صالون حلاقة لمنزل أحدهم في مخالفة صريحة للتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية؛ للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، وكانوا يتباهون بإحضارهم لعامل الصالون.

فيروس كورونا الجديد

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02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 04:04 PM

مصادر: القبض على أشخاص تباهوا بإحضار حلاق لمنزل أحدهم بالرياض

عبدالله البرقاوي

الرياض

24 51,443

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحضرون (عامل صالون حلاقة لمنزل أحدهم في مخالفة صريحة للتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية؛ للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، وكانوا يتباهون بإحضارهم لعامل الصالون.

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فيروس كورونا الجديد

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