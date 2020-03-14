"الصحة": تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بـ"كورونا الجديد"

قالت إنه يتمتع حاليًا بصحة جيدة وخرج من مستشفى القطيف المركزي

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث استكملت جميع الفحوص والإجراءات الطبية كما أُجري فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حاليًا بصحة جيدة - ولله الحمد - وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

ودعت الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، ناصحةً الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجدّدت الصحة التشديد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع 937 بهذا الخصوص.