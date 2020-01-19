خالد بن سعود الكبير في أدبي الأحساء الأربعاء

في أمسية ثقافية شعرية

يستضيف أدبي الأحساء الأربعاء ٢٧/ ٥/ ١٤٤١هـ ٢٢/ من شهر يناير الحالي ٢٠٢٠م الأمير خالد بن سعود الكبير في أمسية ثقافية شعرية، وقد وجه النادي الدعوة عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية للمثقفين والمثقفات والشعراء والشاعرات والإعلاميين والإعلاميات لحضور هذه الأمسية.



وقد رحب رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري باسمه واسم منسوبي النادي ومثقفي ومثقفات الأحساء شاكراً ومقدراً له تلبية دعوة النادي ولقاءه بمثقفي ومثقفات الأحساء.



يذكر أن النادي لديه خطة برامجية ضخمة للعام الحالي ١٤٤١هـ ٢٠٢٠م تتضمن عدداً من الاستضافات والندوات والأمسيات وورش العمل والشراكات المجتمعية وبرامج ركن الأديب الصغير وديوانية المثقفات وملتقى الأديبات الواعدات.