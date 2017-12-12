بوسطن.. "سيارات ذاتية القيادة" تنقلك إلى وجهتك التي تحددها

في إطار مساعي شركة "ليفت" لتجربة الخدمة بالأسواق

تسعى مجموعة "ليفت" لتجربة خدمة تأجير سيارات أجرة ذاتية القيادة في ولاية بوسطن الأمريكية؛ لذلك لن يكون من المستغرب أن يشهد بعض الأشخاص الذين يطلبون سيارة أجرة لإيصالهم إلى مكان محدد في الولاية، وصول "سيارة فارغة" لتُقِلّهم.

وأوضحت "ليفت"، أكبر منافس لـ"أوبر" في الولايات المتحدة، أن بعض الزبائن في هذه الولاية سيشهدون وصول "سيارة مستقلة" لنقلهم عند استخدام التطبيق لحجز رحلة.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية" كانت "ليفت"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، قد أعلنت عن تعاونها مع "نيوتونومي" المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، لإطلاق هذه الخدمة؛ وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وقال بيان مشترك صادر عن "ليفت" ومجموعة "نيوتونومي": "نرغب في أن يجرب الجمهور العريض هذه السيارات من دون سائقين؛ ليتسنى له استيعاب أثر هذه التكنولوجيا على حياته".

وتخوض عدة مجموعات تكنولوجيا وأخرى لصناعة السيارات، سباقاً محموماً منذ عدة سنوات لتسويق مركبات ذاتية القيادة؛ فمجموعة "وايمو" التابعة للعملاق "ألفابت" (جوجل) تجرب في أريزونا (جنوب غربي الولايات المتحدة) سيارات مستقلة، وتنوي أن تطلق في المدى البعيد خدمة لسيارات أجرة من دون سائقين.

وكشفت -الأسبوع الماضي- مجموعة "جنرال موتورز"، عن عزمها إطلاق أسطول من سيارات الأجرة المستقلة سنة 2019.