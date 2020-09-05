إندونيسيا.. 3.128 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت إندونيسيا 3.128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، ليصل الإجمالي إلى 190.665.
وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أنه تم تسجيل 108 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 7940، وهو أعلى عدد وفيات بـ"كورونا" في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
تسجيل 108 وفيات بالفيروس
سجلت إندونيسيا 3.128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، ليصل الإجمالي إلى 190.665.
وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19"، أنه تم تسجيل 108 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 7940، وهو أعلى عدد وفيات بـ"كورونا" في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".