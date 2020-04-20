"النقد الدولي": "كورونا" سيصيب اقتصادات 170 دولة بالانكماش

"جورجيفا" وصفت تداعياته بأسوأ أزمة منذ 1929

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، بأن تداعيات فيروس "كورونا" الجديد، ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام.

ووصفت "جورجيفا" خلال مؤتمر صحفي عن بُعد لوسائل الإعلام البلغارية، الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار الفيروس بالأسوأ منذ الكساد العظيم عام 1929.

فيروس كورونا الجديد

5

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 05:38 PM

"جورجيفا" وصفت تداعياته بأسوأ أزمة منذ 1929

"النقد الدولي": "كورونا" سيصيب اقتصادات 170 دولة بالانكماش

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,171

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، بأن تداعيات فيروس "كورونا" الجديد، ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام.

ووصفت "جورجيفا" خلال مؤتمر صحفي عن بُعد لوسائل الإعلام البلغارية، الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار الفيروس بالأسوأ منذ الكساد العظيم عام 1929.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020