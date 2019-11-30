"الشرقية" تستضيف المؤتمر السعودي لجودة وسلامة المرضى

بمشاركة 200 ممارس من جميع مناطق المملكة

استضافت المنطقة الشرقية، الدورة الثالثة لملتقى الجودة وسلامه المرضى، بمشاركة 200 ممارس صحي من مختلف مناطق المملكة والقطاعات الصحية الخاصة والعسكرية والحكومية.

جاء ذلك في ختام شهر الجودة الذي نفذه نادي الجودة وسلامة المرضى السعودي بالرياض، حيث يجري لأول مرة تفعيل شهر الجودة بشكل كامل عبر إقامة ثلاث دورات مهنية متخصصة في مجال الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر في كل أسبوع من نوفمبر.

ونظم المؤتمر لأول مرة خارج الرياض، بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع.

شارك في المؤتمر 12 متحدثًا سعوديًا من تخصصات وقطاعات مختلفة، تمثلت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وجونز هوبكنز، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ومستشفى الملك عبدالله للحديث.

ويصاحب المؤتمر ورش عمل عن أساسيات جودة وسلامة المرضى وقياس مستوى الأداء في القطاع الصحي، وما هو التميز المؤسسي، والاستعداد لاعتماد المستشفيات والتحضير المنشآت الصحية نحو الاعتماد وخطواته، وما هي الإدارة الحديثة.

ودشن النادي على هامش الملتقى مجلة الجودة للتوعية والتثقيف بآخر المستجدات في نطاق الجودة وسلامة المرضى.

وعبر رئيس اللجنة التنظيمية، محمد الحجي، عن تطلعه أن يكون المؤتمر البداية نحو تحقيق الهدف الأسمى والغاية وهي ضمان الجودة وسلامة المرضى، وأن يكون الدعم من جميع الجهات.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع في المنطقة الشرقية، مي الصقير، إن الخدمات الصحية هي حياتنا فلا نستطيع أن نستمر دون جودة بالخدمات.

وأضافت: الخدمات ليست فقط يحتاجها المريض عندما يمرض ليتلقى العلاج من الطبيب، بل رحلة متكاملة من حجز موعد إلى أن يخرج منه، وهي أيضاً الوقاية قبل أن يذهب الشخص ليطلب الخدمة.

وتابعت: "نسعى أن نكمل كل الثغرات السابقة التي صنعت مصطلحات ومعايير جديدة كبرامج تجربة المريض وسلامة المريض، ولزيادة الوعي والثقافة فيها سواء كممارسين صحيين أو مرضى أو مجتمع بشكل عام".