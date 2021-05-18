المقاومة الفلسطينية استهدفت إسرائيل بـ270 صاروخًا خلال 12 ساعة

الاحتلال يهدد بقطع الكهرباء عن قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساء، اليوم (الثلاثاء)، أطلق نحو 270 صاروخًا من قطاع غزة على إسرائيل.

من جهته هدّد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة؛ وفقًا لـ"الحرة".

وقال "كوهين" في مقابلة مع شبكة "20" التلفزيونية: "إن الخطوة المقبلة في التصعيد العسكري مع غزة ستكون قطع الكهرباء".