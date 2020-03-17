ما علاقة "كرة القدم" بالبيانات والفيزياء والشطرنج؟ محللونا "في عالم ثانٍ".. وباحث يجيب

"المطيري" لـ"سبق": إصابة عضلات "روبين" بسبب أسنانه.. وهكذا سجَّل لاعبو "ليفربول" هدف النهائي

أكد الباحث الرياضي محمد المطيري لـ"سبق" أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل مجموعة من البيانات التي تحلَّل وتمحَّص من قِبل علماء في الطب والرياضيات وعلم النفس، وحتى من قِبل لاعبي الشطرنج؛ وذلك للحصول على أفضل النتائج في كل مرة، وهذا ما لا يحيط به عدد من المحللين والإعلاميين الرياضيين لبُعدهم عن التفكير في ذلك الجانب.

‏وقال "المطيري": "يسمونها بالساحرة، ونحن لا نعلم ما السر؛ فلعبة كرة القدم ليست عبارة عن تدريب بدني ومحاضرات وتطبيقات تكتيكية فحسب؛ فهذه اللعبة في السنوات الأخيرة أصبحت تعتمد على علم (الطب) في دراسة الحالة الجسدية، وعلى علم (الرياضيات) في قياسات مقدار الجهد البدني والإنتاجي رقميًّا".

وأضاف: "ومن جانب علم (النفس) لها مقياسها الذي يعتمد على قراءة لاعبي الفريق وفريق الخصم ذهنيًّا وبدنيًّا، أي إنهم جميعًا يشتركون بوضع التشكيل المناسب مع المدرب؛ إذ يعطي كل فريق من هذه العلوم نقاط قوة وضعف لفريقهم وفريق الخصم الذي تمت دراسته على الصعيد البدني والذهني والرقمي".

‏واستطرد: "أتذكر قصة اللاعب أرين روبين مع ناديه آنذاك ريال مدريد، الذي أراد التخلص من الجناح الهولندي الطائر بسبب إصاباته المتكررة، وكانت لدى روبين إصابة دائمة، عبارة عن انسداد في العمود الفقري، وتأتيه عندما يقوم ببذل جهد بدني عالٍ، وتأتيه بعض الإصابات على مستوى العضلات والركبة، التي اعتبرتها إدارة الريال إصابات مزمنة، حينها تواصلت إدارة بايرن ميونخ مع اللاعب بشكل شخصي لإجراء فحص طبي دقيق عند الطبيب الألماني الشهير مولر فولفهارت، الذي أوجد حلاً لمعالجة إصابات روبين المتكررة".

وأبان أنه بذلك الطريق اكتشف الطبيب أن إصابات روبين في عضلاته وركبته كانت بسبب تسوس أسنانه. أما إصابته بانسداد بالعمود الفقري فعالجها الطبيب الألماني بتفصيل "مشد" خاص، لا يجعل ظهر "روبين" منحنيًا، وبعدها وقَّع "روبين" عقده مع بايرن ميونخ في عام 2009 قادمًا من ريال مدريد بصفقة قدرت بـ 25 مليون يورو، وحقق الإنجازات الفردية والجماعية مع ناديه البافاري، وقدم أداء مذهلاً في مونديال 2010؛ إذ قاد منتخب بلاده لوصافة العالم، وبمونديال 2014 قدم أداء فرديًّا على طراز عالٍ جدًّا، وكان للطبيب الألماني مولر فولفهارت سببٌ رئيسيٌّ في ذلك الإبداع.

‏وأشار "محمد المطيري" إلى أن علم الرياضيات الإحصائي جزءٌ لا يتجزأ من كرة القدم على المستوى الفني والإعلامي. وأول ما يُذكر اسمٌ للاعبٍ ما، يفاوضه نادٍ ما، يذكرون أولاً إحصاءاته، كم مباراة لعب؟ كم هدفًا سجَّل؟ كم صنع؟.. إلخ.

‏وأضاف بأن علم الرياضيات الإحصائي وصل إلى تحديد جاهزية اللاعبين بدنيًّا من عدمها؛ إذ يوضع في قدمه شريحة تقيس كم كيلومترًا جرى، وكم من الدقائق باستطاعته الجري؛ لذلك لن تجد مدربًا محترفًا يفتقر جهازه التدريبي لعالِم في علم الرياضيات الإحصائي.

‏وعن توظيف علم "النفس" في كرة القدم بيَّن أنه أصبح من العلوم التي تحدد الحالة العامة للاعبي الفريق وفريق الخصم، من الناحية النفسية والذهنية، ودروس قصور اللاعب الذهنية لمعالجتها للاعبيهم، واستغلالها بخصومهم.

‏وقال إن "فريق ليفربول الإنجليزي يملك فريق تحليل بيانات، يتكون من أربعة علماء، هم: آيان غراهام الذي يترأس فريق قسم الأبحاث بالنادي، وعالم الفيزياء الفلكية تيم واسكيت، وويل سيبرمان الحاصل على دكتوراه بعلم الفلسفة، وعالم الرياضيات وبطل لعبة الشطرنج ديفيد ستيل. ويعلم هؤلاء أن الأجزاء البسيطة والصغيرة في كرة القدم تؤثر في نتيجتها".

‏وأشار "محمد المطيري" إلى أنه كان لقسم الأبحاث في ليفربول تأثير بنتيجة مباراة فريقهم مع برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال في عام 2019؛ إذ لاحظ فريق تحليل البيانات بنادي ليفربول تشتت لاعبي برشلونة قبل تنفيذ كل ركلة ركنية وركلة حرة، وأرسلوا تقريرًا للمدير الفني يورغن كلوب الذي أوصى حاملي الكرات بإعطاء لاعبي فريقه "ليفربول" الكرات بسرعة.

ونتج من هذا التحليل الدقيق تسجيل ليفربول الهدف المؤهل لنهائي دوري الأبطال، حينما لعب "ألكسندر أرنولد" الركلة الركنية وسط غياب ذهني تام من لاعبي برشلونة إلى المهاجم أوريجي الذي سجَّل الهدف المهم.

‏واختتم "الباحث الرياضي" قائلاً إنه "من المهم أن نعرف الآن ما موقع كرة القدم لدينا من كل ما سبق؟ ولأي درجة يحيط إعلاميو الوسط الرياضي بهذه المعارف؟ نحن المتابعين والمتخصصين نتعجب من غياب أساسيات هذا العلم عن بعض المحللين. لهذا قبل أن يهرع أحدهم للمقابلات فليتصفح هذه المعلومات، ويختار زاويته التي يحلل منها المشهد الرياضي.