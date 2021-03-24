بالفيديو.. إمام مركز خادم الحرمين بالأرجنتين: ما قدمته السعودية للشعب الأرجنتيني مفخرة لكل مواطن سعودي

أشاد عبر مقطع فيديو متداول بخدمات المركز الإنسانية ومنها مركز تلقي لقاحات كورونا

أكد الشيخ عبداللطيف العتيبي، إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بمدينة بيونس آيرس، بالجهود التي قدمتها قيادة المملكة عبر عقود من الزمان لخدمة الإنسانية عبر أكبر مركز إسلامي ثقافي في قارة أمريكا اللاتينية، مبينًا أن تلك الجهود هي محل فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي يستشعر فضل ما قدمته بلاده لخدمة المجتمعات من دون تمييز.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقه عبر سنابه من أروقة مركز خادم الحرمين الشريفين بالأرجنتين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عرف خلاله على بعض الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز، والتي كان آخرها جعل المركز مقرًا لتلقي اللقاحات للشعب الأرجنتيني الصديق.

وأشار "العتيبي" عبر المقطع الفيديو إلى أن تلك الأعمال الإنسانية تؤكد رسالة المملكة وعطاءاتها الإنسانية للعالم، كما تطرق إلى مرافق المركز وخدماته المتنوعة التي يقدمها لمختلف أطياف الشعب الأرجنتيني.

وكان رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، السيد هوراسيو لاريتا، زار يوم أول من أمس، المركز، واطلع على مركز لقاحات كورونا، وأشاد بدور المملكة، ممثلة في مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين، في خدمة الشعب الأرجنتيني عبر تقديم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتوعوية.

يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، والذي تم افتتاحه في عام 2000م، يمثل بعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدين، كما يمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا لكل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف تشرف على أعماله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.



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