"جامعية صامطة" تنظم حملة للتبرع بالدم لطالباتها ومنسوباتها

بالتعاون مع المستشفى العام.. و18 متبرعة في يومها الأول

نظمت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة صباح اليوم الأربعاء حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى صامطة العام وذلك في إطار الشراكة المجتمعية والعمل التكاملي بين القطاعات المختلفة في المحافظة ودورها في خدمة المجتمع.

وتهدف الحملة التي تستمر لمدة يومين إلى دعم مخزون بنك الدم من خلال توفير الدم بفصائله المختلفة، وبلغ عدد المتبرعات خلال اليوم الأول للحملة 18 متبرعة.

وقدّمت عميدة الكلية الجامعية بمحافظة صامطة الدكتورة ميعاد بنت علي صديق شكرها وتقديرها لإدارة مستشفى صامطة العام وبنك الدم بالمستشفى على التجاوب ودعم الحملة بالمعدات اللازمة والأجهزة الطبية وعربة متنقلة ما يساهم في نجاح الحملة بتوفيق الله.

فيما قدم مدير مستشفى صامطة العام الدكتور علي بن سعيد الأحمري شكره وتقديره لعميدة الكلية وعضوات هيئة التدريس والطالبات على تعاونهن وتكاتفهن للتبرع بالدم مما يسهم في خدمة مرضى ومراجعي مستشفى صامطة العام واستشعار المسؤولية.