"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح حتى الساعة 9 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الداير، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وأشارت إلى أن هذه الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.