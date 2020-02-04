أمانة حائل وبلدياتها يستعدون لبطولة رالي نيسان الدولي

أنهت أعمال الصيانة والنظافة والتجهيز للموقع الرئيسي

جهزت أمانة منطقة حائل، ممثلةً ببلدياتها المواقع التي اشتملت عليها مراحل بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020 التي تقام بتنظيم هيئة تطوير منطقة حائل، وإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة منطقة حائل سعد الثويني أن بلدية محافظة بقعاء التي تحتضن المرحلة الأولى من الرالي أنهت أعمال الصيانة والنظافة والتجهيز للموقع الرئيسي وتركيب عقود إنارة وتجهيز المغاسل ودورات المياه، والعمل جارٍ الآن لتركيب مخيمين للاستقبال بطول 16 مترًا للمخيم الواحد، وتوزيع عدد ١٩٠ حاجزًا خرسانيًا حول مهبط الطائرات والمدخل الرئيسي، وتجهيز لوحة على المقر الرئيسي بطول ٢٨مترًا، وكذلك وضع لوحة عند مهبط الطائرات، ولوحة عند المدخل الرئيسي، بمشاركة 30 عاملاً ما بين سائق معدة وعامل تجهيز وفني كهرباء، إضافة لوضع سواتر ترابية حول المقر الرئيسي ونقطة الانطلاق والنهاية للمرحلة الأولى من بطولة الرالي التي بلغ طولها 227 كلم.

وقال الثويني: العمل جارٍ لتجهيز المواقع في مرحلتي الرديفة وأم القلبان من خلال مسح الطرق الترابية وتمهيدها وردم بعض الطرق الوعرة المؤدية إلى مقر المراحل بمشاركة أكثر من 10 عمال، ووضع عدد من الحواجز الخرسانية في مقرات انطلاق ونهاية مراحل السباق، ومسح وردم المهبط الخاص بالطائرات في مرحلة الرديفة.

وأضاف الثويني: استعدت بلدية محافظة الغزالة لاستقبال المرحلة الرابعة من بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020، وأنهت أعمال التنظيف والصيانة للموقع الرئيسي للرالي، إضافة لتأهيل وتجميل الطريق المؤدي للموقع، وتجهيز سواتر ترابية حول المقر الرئيسي ونقطة الانطلاق، وتوزيع 300 حاجز خرساني بموقع الانطلاق، بمشاركة 35 عاملاً في أعمال التجهيز والاستعداد، وتجهيز منصة للحضور.