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تتويجًا لنتائج الاتفاقيات التي تمت خلال زيارة ولي العهد إلى الصين

ينبع.. مشروع لتحويل الفحم البترولي لمنتجات بتروكيميائية وكيميائية

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أبرمت الهيئة الملكية بينبع مع شركة الرواد للتطوير والاستثمار الصناعي اتفاقية استثمارية مشروطة تتعلق بإنشاء شركة بولي كيم السعودية، حيث وقعت الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة الدكتور فهد القرشي والمهندس نبيل تركستاني العضو المنتدب لشركة الرواد للتطوير والاستثمار الصناعي.



ويأتي المشروع تتويجًا لنتائج الاتفاقيات الاستثمارية التي تمت خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى الصين، حيث يعتبر مشروعًا استراتيجيًا يقوم بتحويل الفحم البترولي إلى منتجات بتروكيميائية وكيميائية بحجم استثمار يفوق الـ 21 مليار ريال سعودي، فيما تبلغ مساحة المشروع أكثر من 2 مليون متر مربع ويوفر أكثر من 1500 وظيفة.