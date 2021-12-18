انطلاق مبادرة "جدة تتحرك" في الواجهة البحرية بـ3000 مشارك

بالتعاون مع وزارة الرياضة والمحافظة والغرفة التجارية

انطلقت في جدة قبل قليل مبادرة "جدة تتحرك" كإحدى مبادرات برنامج الصحة والعافية؛ وذلك بممشى الواجهة البحرية، بالتعاون مع الفِرَق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين؛ بهدف توعية المجتمع بالرياضة؛ تعزيزًا للصحة العامة في إطار جودة الحياة؛ كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبمشاركة أكثر من 3000 مشارك.

وتركز المبادرة التي تأتي بالشراكة مع "غرفة جدة"؛ ممثلة في مجلس الرعاية الصحية، ومحافظة جدة، ووزارة الرياضة، وأمانة جدة، ونادي مسافات؛ على استحداث خيارات جديدة عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع وتعريفه بفوائد المشي على الصحة العامة.

وشاركت مسارات إضافية في أحياء محافظة جدة بممشى اليمامة، والحمدانية والنخيل والرحاب والأمير فواز.

وتجسد هذه المبادرة الرائدة روحَ التعاون المجتمعي مع عدة جهات في القطاع الخاص تماشيًا مع توجه رؤية 2030؛ لتعظيم دور هذا القطاع في خدمة المجتمع، وتعزيزًا للصحة العامة للمواطنين والمقيمين؛ حيث تحقق ذلك من خلال دعم ومشاركة منشآت عدة بالمحافظة.

وتشتمل مبادرة "جدة تتحرك" على مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال إضافة إلى التحدي الافتراضي عبر المشاركة في المشي "مسافة 10كم" في أي موقع في جدة كممشى الواجهة البحرية والمسارات الإضافية، والفعاليات الرياضية الأخرى المصاحبة؛ حيث تتعايش هذه المبادرة مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظة جدة من فعاليات سياحية وترفيهية، ذات الاستقطاب الجماهيري الكبير.

كما شارك فريق مشاة جدة بأكثر من 50 مشاركًا ومشاركة.

وقاد فرق المشاركين في مبادرة جدة تتحرك نائب أمين محافظة جدة المهندس علي القرني ورئيس غرفة جدة محمد يوسف ناعي وعدد من المسؤولين