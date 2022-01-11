الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد مواعيد ربع نهائي كأس الملك.. تعرّف عليها

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021/2022. وتأهلت 8 فرق للدور ربع النهائي هي:

الاتحاد, الشباب, الهلال, النصر, الفيحاء, الباطن, الأهلي, التعاون. وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي:

الاثنين 21 فبراير 2022

التعاون - الاتحاد.

الشباب - الأهلي.

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الباطن - الفيحاء.

النصر - الهلال .