انقلاب مركبة بفيفاء يتسبب في وفاة شخص وإصابة شقيقَيْه

بسبب الضباب الكثيف

أدى انقلاب مركبة مساء الليلة الأحد في محافظة فيفاء إلى إصابة شقيقَيْن ووفاة شقيقهما الثالث. وبحسب المصادر الأولية، فإن حادث الانقلاب كان بسبب الضباب الكثيف الذي تشهده المحافظة.

وباشر الحادث فِرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي أن "غرفة العمليات تلقت مساء اليوم الأحد عند الساعة السابعة وثمان وخمسين دقيقة بلاغًا عن حادث انقلاب على طريق ٢٠ (نيد الحرم - المخافة) بمحافظة فيفاء. وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصولها وُجد شخص قد فارق الحياة قبل وصول الفرقة الإسعافية؛ تم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى فيفاء العام".

وأضاف "الصرخي": "بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن شخصَيْن قد أُصيبا في الحادث، تم نقلهما إلى المستشفى عن طريق المواطنين قبل وصول الفرقة الإسعافية إلى موقع الحادث".