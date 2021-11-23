شائعة ومتوفرة.. 7 أطعمة تحمي كليتيك من أمراض فتاكة

تقرير: الكلى مثل أعضاء الجسم يمكن إرهاقها بطريقة طعامنا وشرابنا

يرصد تقرير صحي سبعة أطعمة شائعة ومتوفرة بالأسواق تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة كليتي الإنسان، وتجنبنًا الإصابة بأمراض الكلى.

ويقول تقرير على موقع "تايمز أوف انديا"، إن العادات الغذائية للإنسان هي أساس صحته، فإدراج بعض العناصر الغذائية في وجباتنا اليومية قد يقينا من أمراض شديدة وفتاكة ومميتة. ويضيف التقرير، إن الكلى مثل كل أعضاء الجسم، يمكن إرهاقها بطريقة طعامنا وشرابنا، كما يمكن الحفاظ عليها بمجرد الإكثار من تناول بعض الأطعمة المتوفرة بالأسواق.

ويستعرض التقرير 7 أنواع من الأطعمة التي تجنبنا الإصابة بأمراض الكلى، وهي:

*التفاح

التفاح من أكثر الوجبات الخفيفة والصحية والتي يمكن تناولها في أي وقت. كما أن التفاح مفيد في حماية الكلى ويساعد محتوى البكتين العالي في التفاح على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بتلف الكلى.

*التوت

التوت مصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، وهناك أنواع عديدة من التوت التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي لحماية صحة الكلى مثل الفراولة، والتوت الأزرق والأحمر، والتوت البري.

*الحمضيات

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الكلى، ينصح بتناول المزيد من فيتامين "سي"، المتوفر في ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون، وقد ثبت أن تناول عصير الليمون المخفف يوميًا يقلل من معدل تكون الحصوات.

*الملفوف

يحتوي الملفوف على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي ما يجعله نباتًا رائعًا للوقاية من أمراض الكلى، كما أنه يحتوي على عدد من المركبات والفيتامينات المفيدة للصحة العامة.

*البطاطا الحلوة

تعتبر كمية الفيتامينات والمعادن الموجودة في البطاطا الحلوة رائعة للاستهلاك في أي وقت من اليوم، ويتكسر محتواها العالي من الألياف ببطء، ما يجعلها مثالية لتقليل الوزن.

*القرنبيط

القرنبيط هو أحد الخضروات المليئة بالطاقة، ويحتوي على فيتامين "سي" وحمض الفوليك والألياف بوفرة، ويمكن تناوله مقليًا أو حتى نيئًا للحصول على أقصى الفوائد الصحية للكلى

*الكرنب الأجعد (الكيل )

الكرنب الأجعد أو الكيل من الخضروات الورقية الهامة والمفيدة جدًا لصحة الكلى لاحتوائها على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن.