بدء الدورة 106 للمجلس الاقتصادي العربي على المستوى الوزاري

بمشاركة "الشويش" وبرئاسة الكويت وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"

بدأت، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أعمال الدورة " 106" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة الكويت ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

شارك في أعمال الدورة "106" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي: إن هناك عددًا من الموضوعات المعروضة على الوزراء العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة القادمة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020؛ فضلًا عن إطلاع الوزراء المجلس على تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة.