ربما تهطل بالرياض.. أمطار وغبار يتوقّعهما "المسند" على هذه المناطق

فيما توقّعت "الأرصاد" نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة تحدّ الرؤية الأفقية

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون الرياح اليوم بوجه عام غربية نشطة، وقد تثير #الغبار في الغربية والوسطى على وجه التحديد، وربما ما جاورهما.



وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "الأمطار في فصل #الربيع قد يصعب التنبوء بها، ومع ذلك من المتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة فوق أجزاء من #الشرقية و #الحدود_الشمالية ، وربما أجزاء من منطقتي الرياض و #القصيم .. هذا والله أعلم".



وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعضٍ من تلك المناطق. كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والشرقية، وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى منطقة نجران.