





58

قال: السبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه

"الزعاق": يومان على انتهاء المربعانية ودخول الشبط.. العراء بارد

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أنه بقي يومان على انتهاء مربعانية الشتاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي يومان وتنتهي المربعانية، ويدخل علينا موسم الشبط.

والسبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه متقلب الاتجاه، فالعراء بارد والذرا دافئ.