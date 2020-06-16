"الأغا": لا توجد أعشاب تحمي مرضى السكري من كورونا

حذر من التجارب الوهمية ودعا إلى الالتزام بالعلاج

حذر استشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري من خوض أي تجارب وهمية يدعو لها ضعاف النفوس للوقاية من فيروس كورونا من خلال استخدام بعض الأعشاب لتقوية الجهاز المناعي.

وقال: إن "مريض السكري يتمسك بأي أمل لحماية نفسه من التعرض لفيروس كورونا، وقد يدفعه هذا الأمر إلى تجربة ما تدعيه هذه الفئة التي تحارب الطب القائم على البراهين"، موضحاً أنه لا يوجد أي أعشاب لتقوية الجهاز المناعي لمرضى داء السكري؛ إذ إن عليهم بالأكل الصحي والتزام العلاج القائم على الأنسولين والأدوية والحمية وأي خروج عن المنظومة العلاجية التي يحددها الطبيب من خلال استخدام وصفات التجارب والاعشاب يؤدي إلى تدهور صحة المريض.

وأكد أنه في زمن كورونا للأسف استغل بعض ضعاف النفوس وسائل التواصل الاجتماعي، لترويج منتجاتهم الوهمية التي لا تفيد المرضى بل بالعكس تؤثر على صحتهم، ولهذه الفئة أقول " كفاهم استهتاراً بالمرضى باستغلال وضعهم الصحي.

وشدد في ختام حديثه على مرضى السكري بعدم التجاوب مع هذه الفئة التي ترجو من وراء أعمالها إلى الربح المادي، وعدم خوض أي تجارب عشبية، والالتزام بالأدوية وتنفيذ ضوابط الاشتراطات الصحية الخاصة بكورونا ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.