الولايات المتحدة تسجل 65,083 إصابة جديدة و1,287 حالة وفاة بـ كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 29,834,734 إصابةً والوفيات 542,584 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 65,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1,287 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,834,734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542,584 وفاة.