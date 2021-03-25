الولايات المتحدة تسجل 65,083 إصابة جديدة و1,287 حالة وفاة بـ كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 65,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1,287 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,834,734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542,584 وفاة.
إجمالي الإصابات بلغ 29,834,734 إصابةً والوفيات 542,584 شخصًا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 65,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1,287 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,834,734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542,584 وفاة.