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قال خلال مداخلته مع "الإخبارية": بانخفاض الإصابات نأمل الوصول إلى تسطيح المنحنى

استشاري: ما لم نصل لـ70% من الجرعة التنشيطية ستتكوَّن متحورات جديدة

أعرب استشاري الأمراض المعدية، الدكتور إبراهيم مؤمن، عن أمله بأن نكون وصلنا لمرحلة "تسطيح المنحنى" عطفًا على الانخفاض الطفيف الذي حصل في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية خلال اليومَيْن الماضيَيْن.



وأكد الدكتور مؤمن أهمية الجرعة التنشيطية في تعزيز المناعة ضد كورونا ومتحوراته، ولفت إلى أنه إذا لم نصل خلال 3 أشهر إلى 70% من الجرعة التنشيطية ستتكوَّن متحورات جديدة من الفيروس!



وتفصيلاً، قال د. مؤمن خلال مداخلته مع قناة الإخبارية حول الانخفاض البسيط في أعداد الحالات: "وصلنا إلى ما كنا ننتظره منذ بداية شهر ديسمبر، وما نأمل تقريبًا أنه تسطيح المنحنى. والفضل لله، ثم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإرجاع بعض القيود السابقة، ودور الجرعة التنشيطية المحفزة؛ إذ وصلنا إلى 17 % جرعة محفزة، وهذا من المؤكد له دور كبير فيما حصل من تسطيح المنحنى إن شاء الله".



وأكد استشاري الأمراض المعدية أن الجرعتين السابقتين لهما أثر في حصول الحصانة المجتمعية؛ إذ وجدت دراسات أن من أخذ جرعتين تحميانه من الإصابة بنسبة 40% ضد متحور "أوميكرون"، و75% ضد التنويم، وتزيد الجرعة الثالثة المحفزة هذه النسبة إلى 75% ضد الإصابة و90% ضد التنويم. مشيرًا إلى أن الإصابة السابقة بـكورونا لا تعطي حصانة عالية ضد المتحور الجديد.



وفي المقابل شدَّد الدكتور مؤمن على أهمية زيادة نسبة الحصول على الجرعة التنشيطية المعززة خلال الفترة المقبلة، وقال: "إذا استمر التراجع في أعداد المقبلين على اللقاحات والجرعات المحفزة، ولم نصل خلال فترة 3 أشهر متتالية إلى 70 % من الجرعة المحفزة، قد تكون هناك طفرات، وتظهر متحورات جديدة مقلقة".



يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة 21 يناير 2022 تسجيل 4884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 643211 حالة.