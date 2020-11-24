ثلاثاء ماطر في جازان.. حالة تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": تصحب برياح نشطة وتشمل 4 محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدان، وفيفا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

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24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 10:02 AM

"الأرصاد": تصحب برياح نشطة وتشمل 4 محافظات

ثلاثاء ماطر في جازان.. حالة تستمر حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدان، وفيفا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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