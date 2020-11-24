ثلاثاء ماطر في جازان.. حالة تستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدان، وفيفا.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان
"الأرصاد": تصحب برياح نشطة وتشمل 4 محافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدان، وفيفا.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.