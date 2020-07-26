شاهد ماذا وضعت بريطانيا على مقدمة القطارات

في زمن كورونا

كشفت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا عن عمل فني رُسِم على مقدمة قطارين جديدين، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب موقع "يورو نيوز"، كشف شريط فيديو، عن رسم كمامة زرقاء على مقدمتي القطارين، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من جعل أغطية الوجه إلزامية في إنجلترا، داخل الأماكن المغلقة كالمحلات التجارية، والبنوك ووسائل النقل العام.

وقد فُرض وضع الكمامة في 24 من الشهر الجاري، مع غرامة 100 جنيه إسترليني للمخالفين.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

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26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 10:16 AM

في زمن كورونا

شاهد ماذا وضعت بريطانيا على مقدمة القطارات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا عن عمل فني رُسِم على مقدمة قطارين جديدين، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب موقع "يورو نيوز"، كشف شريط فيديو، عن رسم كمامة زرقاء على مقدمتي القطارين، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من جعل أغطية الوجه إلزامية في إنجلترا، داخل الأماكن المغلقة كالمحلات التجارية، والبنوك ووسائل النقل العام.

وقد فُرض وضع الكمامة في 24 من الشهر الجاري، مع غرامة 100 جنيه إسترليني للمخالفين.

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بريطانيا فيروس كورنا الجديد

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