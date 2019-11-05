





5

"تركي بن طلال": السكن أولوية في حياة كل أسرة تُحقق الاستقرار الاجتماعي

"أمير عسير" يدشن معرض "سكني إكسبو الثاني" ويشيد بجهود "الإسكان"

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن المنجزات التي تَحققت من دعم سكني لمناطق المملكة بشكل عام ولمنطقة عسير بشكل خاص من خلال وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضيده ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في تحقيق السكن لكل مواطن.

وقال الأمير تركي بن طلال خلال تدشينه، أمس الاثنين، معرض سكني إكسبو عسير الثاني بأبها: "إن ما لمسته من تعاون مثمر وعمل تكاملي من وزير الإسكان وفريق وزارته والمسؤولين في صندوق التنمية العقارية لأهالي المنطقة، لهي جهود تثلج الصدر وتجعلنا نطمئن أننا نسير في المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف: السكن أولوية في حياة كل أسرة؛ حيث يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي؛ مشيدًا بالنقلة النوعية التي تشهدها "الإسكان" على مستوى المملكة من خلال برنامج سكني.

وأكد الأمير تركي أن رؤية 2030 حملت في طياتها برامج نوعية وميزانيات ضخمة؛ مشيرًا إلى أن تلك البرامج آتت ثمارها، كما شاهدناه اليوم من منجزات على أرض الواقع تحققت في برنامج سكني.

وكان الأمير تركي بن طلال قد دشن معرض سكني إكسبو عسير الثاني؛ حيث تجوّل في أركان المعرض الذي يضم أكثر من 16 جهة تمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري، واطلع على رحلة المستفيدين ممن هم على قوائم "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ للحصول على المسكن الأول، وآلية الاستفادة من خدمات المستشار العقاري قبل التوجه إلى الجهات التمويلية والسكنية، كما استمع لشرح عن الخدمات التمويلية والسكنية والممكنات من البرامج والمبادرات المقدمة للمستفيدين في المعرض، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها الصندوق العقاري وبرنامج "سكني" في الحصول على التمويل العقاري المدعوم وحجز الأراضي وشراء الوحدات السكنية الجاهزة.

بعد ذلك استقبل الأمير تركي بن طلال والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية، المستفيدين من أصحاب القضايا، وناقشوا على مدى 5 ساعات متواصلة احتياجاتهم ومتطلباتهم وبحث الحلول المناسبة لها.

من جانبه أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن معرض سكني إكسبو الذي ينظم على مستوى مناطق المملكة؛ يأتي كمحطة تجمع جميع الجهات التمويلية والسكنية تحت سقف واحد؛ بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتمكينه من المسكن الأول؛ مشيرًا إلى أن أبها تحتضن المعرض للمرة الثانية خلال العام الحالي بدعم وتوجيه من الأمير تركي بن طلال.

وعلى هامش المعرض وخلال حفل التدشين، قدّم مدير إدارة المستشار العقاري تركي الدهمش، ومدير برامج الدعم السكني منصور الغياض عرضًا تعريفيًّا عن برنامج القرض العقاري المدعوم.

يشار إلى أن معرض سكني إكسبو عسير يستمر حتى الأربعاء المقبل من 3:30- 10:00م بمشاركة أكثر من 16 جهة تمويلية وعدد من شركات التطوير العقاري بفندق قصر أبها.