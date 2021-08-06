تقارير: جوجل تجهّز إطلاق هاتف جديد بخلاف سلسلة "بيكسل 6" وبسعر تنافسي

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تستعد لأن تطلق هاتفاً جديداً، بخلاف ما تنوي إطلاقه من سلسلة "بيكسل 6"، وسيكون ذلك الهاتف بسعر اقتصادي تنافسي.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن جوجل تستعد لأن تطلق هاتفها "بيكسل 5 أيه"، في 26 أغسطس الجاري، بسعر يصل إلى 450 دولاراً أمريكياً.

أما بالنسبة لمواصفات هاتف "جوجل بيكسل 5 أيه" سيكون بشاشة قياسها 6.4 بوصة، والمزودة بمعالج من نوع "سنابدراغون 765" تدعم الجيل الخامس.

وسيتم تزويد هاتف جوجل المرتقب بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وببطارية بسعة 4650 ميللي أمبير في الساعة، وسيدعم تقنيات الشحن اللاسلكي أيضاً.



وسيدعم هاتف "جوجل بيكسل 5 أيه" كذلك تقنيات مقاومة للماء والأتربة الأقوى في عالم الهواتف الذكية حتى الآن.

وستطلق "جوجل" هاتفها الجديد في حدث واحد مع إطلاقها هاتفي "جوجل بيكسل 6" و"جوجل بيكسل 6 برو".