هيئة المحامين تُخصص لجنة نظر في تقديم استشارات مجانية

اقتراح قدّمه رئيس المحكمة العامة لدعم المسؤولية الاجتماعية

في بادرة أطلقها رئيس المحكمة العامة بالرياض عبدالله العميريني لهيئة المحامين حول تقديم تقارير الخبرة مجانًا، كخدمة اجتماعية للحالات المستحقة للدعم؛ نظرًا لعدم قدرتها على التكفل بدفع الرسوم المالية.

وعلمت "سبق" أن هيئة السعوديين للمحاماة وافقت على المقترح وبادرت بتخصيص لجنة من المختصين للنظر مجانًا في الطلبات المحالة من رئيس المحكمة لذوي الاحتياجات؛ دعمًا للمسؤولية الاجتماعية.